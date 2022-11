Dariusz Szpakowski otrzymał w Katarze specjalną nagrodę za wieloletnią pracę komentatora sportowego. Statuetkę wręczał mu sam legendarny brazylijski Ronaldo.

Międzynarodowy Związek Dziennikarzy Sportowych (AIPS), we współpracy z FIFA, nagrodził we wtorek dziennikarzy i fotoreporterów z całego świata, którzy pracowali na co najmniej ośmiu mistrzostwach świata. – informuje TVP Sport. Wśród zasłużonych ludzi mediów znalazł się także Dariusz Szpakowski.

„Taki dzień zapada w pamięć. Chciałbym, żeby jutro był jeszcze ważniejszy dzień dla Polaków, czyli nasze wyjście z grupy. Tego wszystkim Polakom życzę, a potem dalej. Mam takie małe trofeum, ale życzę naszym dużego! Fantazja? Zawsze można pomarzyć i trzeba wierzyć” – powiedział Szpakowski.

Czytaj także: FIFA zmienia reguły tuż przed meczem Polski z Argentyną?! Rzecznik PZPN: „To zmiana zasady”

Szpakowski otrzymał nagrodę z rąk samego Ronaldo. Od razu nasunęły mu się wspomnienia związane z brazylijskim gwiazdorem i innymi wielkimi brazylijskimi piłkarzami sprzed lat.

„Miło, że nagrodę wręczył mi właśnie on. Powiedziałem mu, że komentowałem jego gole w 2002 r. Pokiwał głową. Jeszcze pamiętam za drugiej kadencji Antoniego Piechniczka leciałem do Brasilii i nie było dla mnie miejsca w samolocie. Menedżer, który organizował ten wyjazd załatwił mi miejsce w czarterze, którym leciała reprezentacja Brazylii. Leciała nim cała reprezentacja Romario, Ronaldo, same tuzy brazylijskiej piłki, ale nie było wtedy jeszcze takiej techniki i nie było jak tego uwiecznić. A byłem z nimi na jednym pokładzie” – wspomina Szpakowski.

.@DarekSzpakowski z rąk samego @Ronaldo odebrał nagrodę za pracę przy 𝗱𝘄𝘂𝗻𝗮𝘀𝘁𝘂 mistrzostwach świata! 🏆



Relację z tego wydarzenia przeprowadził… sam nagrodzony! 👏 Panie Darku! Ukłony 🙌 #Mundialove pic.twitter.com/ugX4Y6bOO5 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 29, 2022

Źr. TVP Sport