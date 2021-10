Mam gorzką refleksję, że być może lepiej by było, gdyby Polska zastosowała weto. Wykorzystano nasze zaufanie do KE. Do naszego KPO nie było uwag, a mimo to nadal nie jest zatwierdzony. Polska ma traktatowe prawo do tych środków. Zasady solidarności UE są wobec Polski łamane. pic.twitter.com/veRJ8Do6Og