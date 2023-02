O. Tadeusz Rydzyk to w Polsce postać zarówno doceniana, jak i krytykowana. Zastanawialiście się kiedyś w jakich warunkach mieszkach popularny duchowny?

Redemptorysta z Torunia to duchowny, który kojarzony jest przede wszystkim z Radiem Maryja oraz Telewizją TRWAM. Jest oni głośnio w całej Polsce. Niektórzy go uwielbiają i doceniają, inni twierdzą, że jego działalność wykracza poza jego kompetencje.

Wiele osób zastanawia się gdzie i w jakich warunkach mieszka o. Tadeusz Rydzyk. Niektórzy sugerują bowiem, że redemptorysta może liczyć na wielkie luksusy. On sam przed laty zabrał zresztą głos w tej sprawie.

– Łóżko, szafa, biurko, krzesło. Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo. Jak przyjechałem do Torunia, to przez trzy lata co najmniej spałem na materacu. Nie było łóżka, nie było czasu się postarać, a współbraciom nie chciałem zawracać głowy – mówił.

Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Możecie być zaskoczeni

O. Tadeusz Rydzyk nie mieszka ani w luksusowej willi, ani w bogatym apartamencie. Duchowny, jako zakonnik, żyje w domu zakonnym Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Toruniu. Obiekt prezentuje się tak:

Klasztor oo. redemptorystów

w Toruniu

Budynek, w którym mieszka o. Tadeusz Rydzyk, a także inni duchowni, znajduje się na toruńskiej dzielnicy Bielany. Został wybudowany w 1927 roku. Według tego, co donoszą media, pokój, w którym mieszka słynny zakonnik nie odbiega standardem od pozostałych pomieszczeń. Oznacza to, że jest skromny i znajdują się w nim wyłącznie przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania.

