W sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne zdjęcia mające przedstawiać tajemniczy obiekt, który rozbił się nad Bydgoszczą. Choć nie jest pewne, czy są one prawdziwe, to nabierają one wiarygodności, bo opublikował je znany analityk Dawid Kamizela. Jednak i on zastrzega, że to jedynie spekulacje.

Świadkowie mówili, że tajemniczy obiekt spadł jakiś czas temu w okolicach Zamościa niedaleko Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskiem. Jednak dopiero w poniedziałek na miejscu pojawiły się służby, w tym żołnierze. Pierwsza wersja sugerowała, że w lesie rozbił się wojskowy dron.

W czwartek radio RMF FM poinformowało nieoficjalnie, że to pocisk należący do polskiej obrony przeciwlotniczej. Wciąż brak oficjalnego komunikatu ze strony wojska. Tymczasem w sieci zaczynają pojawiać się zdjęcia rzekomo ukazujące ten tajemniczy obiekt.

Opublikował je m.in. znany analityk wojskowości Dawid Kamizela. „Uwaga, wszystko poniżej to czystej wody SPEKULACJA” – zaznacza na wstępie. „W każdym razie, najciekawsze dla mnie jest pierwsze zdjęcie bo pokazuje coś co wygląda na osłonę dielektryczną dla jakiejś anteny” – dodaje.

„Drugi ciekawy szczegół jest z kolei na tym zdjęciu. Nadpalone skrzydło? Np. pocisku Ch-55? Szkoda że nie ma na tym zdjęciu jakiegoś przedmiotu które pozwoliło by to przeskalować i ocenić rozmiar ale sprawa robi się faktycznie enigmatyczna” – kontynuuje w kolejnym wpisie.

Drugi ciekawy szczegół jest z kolei na tym zdjęciu. Nadpalone skrzydło? Np. pocisku Ch-55?



Szkoda że nie ma na tym zdjęciu jakiegoś przedmiotu które pozwoliło by to przeskalować i ocenić rozmiar ale sprawa robi się faktycznie enigmatyczna. 2/ pic.twitter.com/yosfgsQGIc — Dawid Kamizela (@DawidKamizela) April 27, 2023

Przeczytaj również:

Źr. twitter