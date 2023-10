Reprezentacja Polski w ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024 znów nie poradziła sobie z dużo niżej notowaną Mołdawią. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie z szatni polskich piłkarzy. Widzimy i słyszymy na nim, jak selekcjoner Michał Probierz motywował swoich zawodników.

Nowy selekcjoner Michał Probierz powołał kilku młodych zawodników, ale styl gry w meczu z Wyspami Owczymi nadal pozostawiał wiele do życzenia. Pozytywem była wygrana. Tak dobrze jednak już nie było w kolejnym spotkaniu, tym razem przeciwko Mołdawii. To właśnie ten zespół w poprzedniej rundzie sensacyjnie pokonał Polaków 3:2, co przelało czarę goryczy wśród polskich kibiców i ekspertów.

Tym razem Mołdawia znów zaskoczyła polską reprezentację i jako pierwsza objęła prowadzenie. Polscy piłkarze schodzili na przerwę przegrywając 0:1 na Stadionie Narodowym.

W przerwie, w szatni głos zabrał Probierz, który próbował zmotywować piłkarzy do lepszej gry. „Nie wierzycie w ogóle w siebie i swoje umiejętności. Każdy z was potrafi grać w piłkę, tylko teraz trzeba to sprzedać na boisku – wziąć piłkę, zabrać, wygrać pojedynek, wywalczyć piłkę i za wszelką cenę dążyć do realizowania tego, co robimy. Każdy z zawodników…” – krzyczał Probierz na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Spójrzcie na siebie i uwierzcie trochę w siebie. Każdy w klubie jest wiodącą postacią. Przekazać to na boisku teraz! Wyjść, pokazać charakter i uwierzyć w siebie. Jak nie wierzycie w siebie, to mówię: Trener w was wierzy!” – krzyczał Probierz.

Jego słowa chyba podziałały, bo w drugiej połowie Polacy przystąpili do ataku. Udało im się wyrównać wynik, ale pomimo kolejnych ataków nie zdołali już po raz drugi pokonać bramkarza rywali. Mecz zakończył się remisem 1:1, co dodatkowo skomplikowało położenie reprezentacji w grupie.

