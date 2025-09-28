W piątek wczesnym rankiem w miejscowości Rososz 23-letni kierowca BMW zginął na miejscu, uderzając samochodem w przydrożne drzewo. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie wypadku był kierowany na objazdy.

Około godziny 6:30 w miejscowości Rososz (powiat rycki) doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. 23-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, kierując samochodem osobowym marki BMW, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także służby ratunkowe. Droga była zablokowana, a ruch kierowany był na objazdy wyznaczone drogami lokalnymi.

Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Policjanci opublikowali zdjęcia z miejsca tragedii. Samochód 23-latka uległ rozerwaniu i owinięciu wokół drzewa. To ukazuje, z jak wielką siłą doszło do uderzenia.

Źr. Policja