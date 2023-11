Zaskoczenie w Sejmie? Jeden z posłów Lewicy, mającej raczej negatywny stosunek do religijności, podczas poselskiego ślubowania wypowiedział słowa „tak mi dopomóż Bóg”.

Chodzi o Łukasza Litewkę, dla którego będzie to pierwsza kadencja w roli posła na Sejm RP. Okazuje się, że polityk nie wstydzi się swojej religijności i podczas ślubowania dodał popularną sentencję.

Ciekawostka. Poseł Litewka jest jedynym posłem @__Lewica, który w momencie ślubowania dopowiedział 'Tak mi dopomóż Bóg' pic.twitter.com/IC1wOKSnd1 — Mateusz Pluta (@MateuszPluta02) November 13, 2023

Kilka dni wcześniej Litewka zamieścił natomiast mocny wpis na Facebooku. Komentował w nim swoją wcześniejszą wypowiedź dla „Gazety Wyborczej”, gdzie przyznał, że poprze aborcję do 12. tygodnia ciąży, ale tylko w uzasadnionych przypadkach, czyli takich, gdy ciąża zagraża życiu i zdrowiu kobiety.

– Nie mam też w zwyczaju zmieniać swoich poglądów, wierzę w Boga. Nie będę za to nikogo przepraszał. Lewica według mnie to partia w której każdy ma prawo wierzyć w to co chcę – pisał Litewka. – Spokojnie hejterzy, jestem za świeckim państwem, rozdziałem kościoła od Państwa, proszę nie mylić wiary w Boga, do wiary w kościół – dodawał.

Warto pamiętać, że Litewka podczas wyborów parlamentarnych zdobył więcej głosów niż lider Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Litewka znany jest ze swojej działalności społecznej oraz charytatywnej. Jest bardzo popularny w mediach społecznościowych.

Przeczytaj również: