Są wyniki najnowszego sondaż przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Wynika z niego, jakiego rządu oczekują Polacy.

Z badania wynika, że odtworzenie obecnej koalicji w wyborach w 2027 roku nie byłoby możliwe. Poniżej progu wyborczego znaleźliby się bowiem obecni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, czyli Polska 2050 i PSL. Koalicja Obywatelska może z kolei liczyć na poparcie 30,1% ankietowanych, Prawo i Sprawiedliwość na 28,7% badanych, natomiast Konfederacja na 14,6% głosów respondentów, co czyni ją języczkiem u wagi.

Jakiego rządu chcieliby Polacy? 19,7% badanych oczekiwałoby większościowego rządu KO, 13,3% większościowego rządu PiS, a 9,7% – większościowego rządu Konfederacji.

Z kolei 13,8% badanych chciałoby, aby władzę przejął koalicyjny rząd PiS i Konfederacji. Natomiast 13% ankietowanych uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłby rząd w obecnej konfiguracji. 4,5% badanych chce rządu koalicyjnego KO i Konfederacja, a 9,3% badanych za najlepszy uważa „inny” układ polityczny. W przypadku 16,7% badanych zdanie w tej sprawie nie jest sprecyzowane.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

