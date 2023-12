W nocy z czwartku na piątek doszło do sytuacji, która zaskoczyła część Polaków. To z kolei poskutkowało brakiem dostępu do niektórych kanałów TVP.

W nocy z czwartku na piątek doszło do istotnej zmiany w standardzie MUX-3, która dotknęła widzów naziemnej telewizji cyfrowej w zachodniej Polsce. Osoby, które korzystały dotąd ze starszych telewizorów lub tunerów nagle straciły dostęp do kanału emitowanych przez Telewizję Polską. Szacuje się, że w skali całego kraju ponad 200 tys. gospodarstw domowych korzystających z telewizji naziemnej nie obsługuje nowego formatu DVB-T2/HEVC. To właśnie dlatego zamiast kanałów z grupy TVP, w momencie zmiany, wyświetlał im się czarny ekran.

Od 15 grudnia standard DVB-T2/HEVC jest dostępny dla widzów z następujących województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Już niedługo, ponieważ w nocy z 18 na 19 grudnia, zainicjowany zostanie kolejny etap wprowadzanych zmian. Tym razem obejmie on województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie.

Co istotne, zmiana nie będzie miała wpływu na osoby, które korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej. Problemów z dostępem nie będą mieli także widzowie, którzy używają np. usług streamingowych. W przypadku nowszych modeli telewizorów i dekoderów wszystko powinno zaktualizować się „z automatu”. Jeżeli chodzi natomiast o starsze odbiorniki konieczne może być ich ręczne dostrojenie.

– Do połowy stycznia – w okresie od 15 grudnia 2023 roku do 13 stycznia 2024 roku – w ramach MUX-6 mają być nadawane duble głównych stacji TVP. – podaje serwis Wirtualna Polska.

