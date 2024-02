Ofiarą rewolucji w Telewizji Polskiej padł także Tomasz Kammel, którego zwolniono. Jak się jednak okazuje, popularny prezenter najwyraźniej nie zazna zbyt długiego odpoczynku od TVP. Pojawiają się głosy wskazujące na jego bardzo szybko powrót.

Tomasz Kammel przepracował w TVP ponad 27 lat. Zwolniono go dopiero teraz, po zmianach będących skutkiem wyniku wyborczego. Co więcej, kilka dni temu pojawiły się zaskakujące doniesienia, że rolę prowadzącego w „The Voice of Poland” mogą po nim przejąć m.in Robert El Gendy, a za Małgorzaty Tomaszewskiej możemy zobaczyć Barbarę Kurdej-Szatan.

Tymczasem okazuje się, że prezenter szybko powróci do TVP. Portal „Shownews” dowiedział się, że to właśnie on poprowadzi finał programu „The Voice Kids”, którego jeszcze nie nagrano. Kammel we wcześniejszych odcinkach tego sezonu, więc zmiana prowadzącego w finale stanowiłaby zaburzenie koncepcji.

„Wszystko jest już zmontowane, dlatego nikt nie wyobraża sobie, żeby nagle finał poprowadził ktoś inny. To jest praca z dziećmi, nie da się wejść do programu z ulicy. Podobnie z „The Voice of Poland” – mówi informator dla portalu „ShowNews”.

To samo źródło wskazuje również, że najpewniej Kammel po raz kolejny poprowadzi „The Voice of Poland”. „Tomek prowadził dwie ostatnie edycje praktycznie sam i ma ogromne doświadczenie. Nawet Olek Sikora nie został zaproszony na główną scenę, tylko relacjonował zza kulis. Nikt nie wymieni Kammela na El Gendy’ego. To zbyt duże ryzyko” – mówi informator.

Źr. se.pl