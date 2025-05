Głucha cisza zapadła w studio programu „Dzień dobry TVN” na wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka. – Odszedł od nas nasz kolega, dla wielu przyjaciel – mówił wzruszony Marcin Prokop.

Śmierć Tomasza Jakubiaka wstrząsnęła wieloma widzami TV w Polsce. Młody, popularny kucharz, który toczył w ostatnich latach heroiczną walkę z chorobą nowotworową, zmarł w środę, 30 kwietnia.

„Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak – ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych — w domu, przy stole, w codzienności” – napisali bliscy na jego profilu.

Reakcja po śmierci Tomasza Jakubiaka. „Odszedł od nas nasz kolega, dla wielu przyjaciel”

Informacja o śmierci Jakubiaka dotknęła też dziennikarzy w TVN, czyli stacji, w której pojawiał się kucharz (m.in. w formacie „MasterChef Polska”). W czwartek, 1 maja, Dorota Wellman i Marcin Prokop rozpoczęli „Dzień dobry TVN” inaczej niż zwykle.

– Odszedł od nas nasz kolega, dla wielu przyjaciel. Człowiek, który miał wielkie jak zajezdnia autobusowa serce, w którym każdy mógł zaparkować – mówił Prokop. – Człowiek, który też toczył heroiczną walkę ze swoją chorobą, dając nadzieję innym, którzy byli w podobnej sytuacji, dając im też siłę do walki. Tomek Jakubiak – dodał.

Następnie studio wypełniła całkowita cisza. Był to wyraz hołdu, szacunku do zmarłego kolegi. Dopiero po dłuższej chwili prowadzący zabrali głos. – Po tej chwili ciszy dla Tomka chcielibyśmy też przytulić do serca całą jego rodzinę żonę Anastazję, jego synka i wszystkich bliskich, którzy go wspierali w tej trudnej walce. A teraz jeszcze w naszym programie będą wspomnienia o Tomku – powiedzieli.

