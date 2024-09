Na torowisku w okolicach pętli Górka Narodowa w Krakowie zapalił się tramwaj. Pasażerowie zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem służb. Choć sytuacja wyglądała poważnie, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

W okolicy pętli Górka Narodowa zapalił się tramwaj linii nr 75. Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek we wczesnych godzinach wieczornych. Wszystko wskazuje na to, że ogień pojawił się w okolicach układu hamulcowego.

Na szczęście pasażerowie w porę dostrzegli, że dzieje się coś złego. Dzięki temu zdążyli się na czas ewakuować, jeszcze przed przyjazdem jakichkolwiek służb ratunkowych. W efekcie nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Niebawem na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna, która ugasiła pożar. Tramwaj doznał uszkodzeń.

Obecnie ruch tramwajowy odbywa się już normalnie. Przez pewien czas pasażerowie musieli jednak liczyć się z utrudnieniami.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; facebook