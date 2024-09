Do tragicznego wypadku doszło we wsi Załęże w województwie pomorskim. Troje dzieci podróżowało samochodem, który rozbił się na drzewie. Niestety jedno z nich nie przeżyło. Osobową toyotą kierowała kobieta.

Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 8 na drodze wojewódzkiej nr 224 wsi Załęże w gminie Przodkowo.

Cytowany przez radio RMF FM oficer prasowy kartuskiej straży pożarnej mł. bryg. Marek Szwaba przekazał informacje o wstępnych ustaleniach służb. Wynika z nich, że kobieta kierująca osobową toyotą z nieustalonych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo.

Samochodem oprócz niej podróżowało jeszcze troje dzieci. Niestety jedno z nich zginęło.

Portal zkaszub.info ustalił, że kobieta jest w ciąży. Sprawą zajmują się służby, które ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Źr. RMF FM; facebook