Donald Trump opublikował na Twitterze treść listu jaki wystosował do przewodniczącego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Prezydent USA grozi trwałym wstrzymaniem finansowania organizacji, a nawet możliwym wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z członkostwa w niej.

W połowie kwietnia prezydent USA poinformował o czasowym zawieszeniu finansowania WHO. „Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – mówił Trump oskarżając o dezinformację WHO. „Jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci” – dodał.

Trump oskarżył WHO, że popełniła błąd ufając danym przekazywanym przez Chiny na temat rozpoczynającej się epidemii. Jak stwierdził, w ten sposób WHO przyczyniła się do „promocji dezinformacji”, co w efekcie doprowadziło do rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa na cały świat.

Teraz prezydent USA opublikował na swoim profilu na Twitterze treść listu skierowanego do przewodniczącego WHO. Tym razem Trump grozi trwałym wstrzymaniem finansowania organizacji. Zapowiedział również, że rozważy członkostwo swojego kraju w WHO. Według amerykańskich władz, WHO jest też zbyt silnie powiązana z Chinami.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Światowa Organizacja Zdrowia zapowiedziała wczoraj rozpoczęcie dochodzenia w sprawie pierwszych działań po informacjach o pojawieniu się koronawirusa. Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że organizacja będzie chciała wyciągnąć lekcję z pandemii.

Źr. polskieradio24.pl