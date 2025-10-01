Prezydent USA Donald Trump niedawno ostro zareagował na wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa. Nazwał go „naprawdę głupim człowiekiem”. Teraz rosyjski polityk reaguje i publicznie odpowiada.

Donald Trump podczas wypowiedzi na spotkaniu wojskowych w bazie Quantico ostro wypowiadał się na temat Dmitrija Miedwiediewa. Były prezydent Rosji w przeszłości niejednokrotnie kierował groźby użycia przez Rosję broni nuklearnej.

„To naprawdę był głupi człowiek. Wspomniał słowo »nuklearny«. Są dwa słowa na »n« i żadnego z nich nie wolno używać” — mówił Donald Trump. Prezydent USA przypomniał również, że w sierpniu w reakcji na te słowa rozkazał rozmieszczenie dwóch atomowych łodzi podwodnych w pobliżu Rosji.

Do tych słów odniósł się Miedwiediew. „Nowy odcinek thrillera »Okręty podwodne z napędem atomowym […] «” – rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych rosyjski polityk.

„Trump ponownie poruszył temat okrętów podwodnych, które rzekomo »wysłał na rosyjskie wybrzeże«, twierdząc, że są »bardzo dobrze ukryte«. Jak to się mówi, trudno znaleźć czarnego kota w ciemnym pokoju, zwłaszcza jeśli go tam nie ma” – sugerując najwidoczniej, że Trump kłamie na temat łodzi podwodnych.

New episode of the thriller series "Nuclear Subs for Posts on X." Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025

