Prezydent USA Donald Trump niedawno ostro zareagował na wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa. Nazwał go „naprawdę głupim człowiekiem”. Teraz rosyjski polityk reaguje i publicznie odpowiada.
Donald Trump podczas wypowiedzi na spotkaniu wojskowych w bazie Quantico ostro wypowiadał się na temat Dmitrija Miedwiediewa. Były prezydent Rosji w przeszłości niejednokrotnie kierował groźby użycia przez Rosję broni nuklearnej.
„To naprawdę był głupi człowiek. Wspomniał słowo »nuklearny«. Są dwa słowa na »n« i żadnego z nich nie wolno używać” — mówił Donald Trump. Prezydent USA przypomniał również, że w sierpniu w reakcji na te słowa rozkazał rozmieszczenie dwóch atomowych łodzi podwodnych w pobliżu Rosji.
Do tych słów odniósł się Miedwiediew. „Nowy odcinek thrillera »Okręty podwodne z napędem atomowym […] «” – rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych rosyjski polityk.
„Trump ponownie poruszył temat okrętów podwodnych, które rzekomo »wysłał na rosyjskie wybrzeże«, twierdząc, że są »bardzo dobrze ukryte«. Jak to się mówi, trudno znaleźć czarnego kota w ciemnym pokoju, zwłaszcza jeśli go tam nie ma” – sugerując najwidoczniej, że Trump kłamie na temat łodzi podwodnych.
Źr. businessinsider.com