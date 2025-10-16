Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zabrał głos po rozmowie z Władimirem Putinem. Uzgodniono, że w przyszłym tygodniu nastąpi spotkanie wysokich rangą doradców obu prezydentów. Niewykluczone, że następnie dojdzie również do spotkania samych przywódców.

„Właśnie zakończyłem rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i była ona bardzo owocna. Prezydent Putin pogratulował mi oraz Stanom Zjednoczonym wielkiego osiągnięcia, jakim jest pokój na Bliskim Wschodzie – czego, jak powiedział, ludzkość pragnęła od wieków. Uważam, że sukces na Bliskim Wschodzie pomoże nam w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny z Rosją/Ukrainą” – napisał Donald Trump na portalu TruthSocial.

Trump przekazał, że Putin podziękował też Melanii Trump za zaangażowanie w pomoc dzieciom. „Był bardzo wdzięczny i powiedział, że liczy na kontynuację tych działań. Spędziliśmy też sporo czasu, rozmawiając o handlu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi po zakończeniu wojny z Ukrainą” – czytamy.

„Zgodziliśmy się, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie naszych wysokich rangą doradców” – informuje Trump. „Pierwszymi rozmowami ze strony USA pokieruje sekretarz stanu Marco Rubio, wraz z innymi osobami, które zostaną wyznaczone. Miejsce spotkania zostanie ustalone później. Prezydent Putin i ja spotkamy się następnie w uzgodnionej lokalizacji – w Budapeszcie, na Węgrzech – aby sprawdzić, czy możemy doprowadzić do zakończenia tej 'haniebnej’ wojny między Rosją a Ukrainą” – dodał.

„Uważam, że dzisiejsza rozmowa telefoniczna przyniosła znaczny postęp” – napisał Trump.

