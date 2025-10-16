Donald Trump skontaktował się w czwartek telefonicznie z Władimirem Putinem. W sieci pojawiły się pierwszego informacje na ten temat.

Wcześniej, przed telefonem Trumpa, zapowiadano, że rozmowa odbędzie się przed decyzją USA o przekazaniu Ukrainie rakiet Tomahawk. O rozmowie poinformował Trump w mediach społecznościowych.

– Rozmawiam teraz z prezydentem Putinem. Rozmowa trwa, jest długa, a po jej zakończeniu przedstawię jej treść, podobnie jak prezydent Putin. Dziękuję za uwagę! – napisał amerykański prezydent.

Rozmowa została zaplanowana przed piątkowym spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, co pokazuje, że temat Tomahawków ma strategiczne znaczenie dla kolejnych ruchów USA wobec konfliktu na wschodzie.

Eksperci zwracają uwagę, że bez względu na szczegóły rozmowy, sam fakt kontaktu Trumpa z Putinem może mieć duże znaczenie polityczne. Może to być sygnał chęci wznowienia bezpośredniego dialogu między USA a Rosją – po miesiącach ochłodzenia relacji i napięć wokół wojny w Ukrainie. Jednocześnie budzi to obawy wśród sojuszników Waszyngtonu, że ewentualne ustępstwa wobec Kremla mogłyby osłabić pozycję Zachodu w regionie.

