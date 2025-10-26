Prezydent USA Donald Trump postawił Władimirowi Putinowi warunek. Bez jego spełnienia nie dojdzie do spotkania prezydentów ws. zakończenia wojny na Ukrainie. Po niedawnych rozmowach, takie spotkanie miało się odbyć w Budapeszcie, ale je odwołano.

Donald Trump w sobotę zatrzymał się w Katarze podczas podróży z Azji. Rozmawiał wówczas z dziennikarzami i usłyszał m.in. pytanie o zapowiadane niedawno spotkanie z Władimirem Putinem.

Trump postawił sprawę jasno i przedstawił warunek, jaki musi spełnić Putin, aby do takich rozmów doszło. Chodzi o pewność, że spotkanie przyniesie konkretne porozumienie. W innym przypadku prezydent USA nie spotka się z Putinem.

„Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu” – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami.

Trump potwierdził, że jego relacje z Putinem zawsze były dobre, ale jego obecna postawa jest „bardzo rozczarowująca”. „Myślałem, że to się uda zrobić (zakończyć wojnę w Ukrainie – red.) przed pokojem na Bliskim Wschodzie” – przyznał.

Źr. dorzeczy.pl