Rafał Trzaskowski swoim wyznaniem, że był „dupiarzem” podbił internet. W sieci zaroiło się od komentarzy. Oburzony wypowiedzią prezydenta Warszawy jest Jan Śpiewak.

Wypowiedź miała miejsce w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzieskiego. Choć program miał swoją emisję w połowie ubiegłego miesiąca, to jednak w sieci pojawił się jej fragment o „dupiarzu”, błyskawicznie podbijając internet.

Zaczęło się od sugestii Wojewódzkiego, że Rafał Trzaskowski jest przystojny. – Powiedz mi, dlaczego mówisz wszystkim naokoło, że słowo „bawidamek” znasz tylko z języka i frazeologii babci? Przecież masz świadomość, że byłeś przystojny i jesteś, no dzisiaj zajęty… – powiedział showman.

Prezydent Warszawy zaskoczył odpowiedzią nawet prowadzących. – Bo chodziło o to, że „dupiarz”, to tak, ale nie bawidamek. Kto mówi „bawidamek”, na Boga?! – wypalił Trzaskowski, po czym zaczął się głośno śmiać. W sieci zaroiło się od komentarzy.

Jak się nad tym zastanowić, to warto docenić szczerość Trzaskowskiego, że nie był "bawidamkiem" tylko #dupiarz'em. On nikogo nigdy nie bawił. Za to sobie podupczył. pic.twitter.com/gftSTy4WRw