Rafał Trzaskowski to jeden z polityków, którzy już dawno temu docenili wagę mediów społecznościowych. Prezydent Warszawy zamieścił na Instagramie zdjęcie, które rozbawiło internautów. Nawiązał w nim do słynnej afery w klubie.

Rafał Trzaskowski we wrześniu 2020 roku stał się bohaterem memów. Wszystko za sprawą słynnej afery w klubie, kiedy to zażądał od DJ-a zmiany muzyki. Prezydent stolicy tłumaczył wówczas, że Warszawa to „jego miasto”. Cała sytuacja była szeroko komentowana w sieci.

Teraz Trzaskowski postanowił do niej nawiązać. Na Instagramie wrzucił zdjęcie w koszulce Jamiroquai. Nie od dziś wiadomo, że prezydent Warszawy pała sympatią do tego zespołu. „Najlepiej zostać w domu. Nikt nie zmienia muzyki” – napisał.

Wielu internautów doceniło Rafała Trzaskowskiego za poczucie humoru i dystans do samego siebie. Nie brakuje również osób, które gratulują prezydentowi Warszawy gustu muzycznego.

Źr.: Instagram/trzaskowskirafal