Wybieramy między przyszłością a przeszłością. Pomiędzy prawdą a tymi, którzy przez cały czas chcą się opierać na manipulacji. O tym są właśnie te wybory – powiedział Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 30,4 proc. głosów i to właśnie on zmierzy się w dogrywce z prezydentem Andrzejem Dudą.

I tura wyborów prezydenckich już za nami. Na oficjalne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, jednak wstępny exit poll potwierdza, że za dwa tygodnie czeka nas dogrywka. W niej spotkają się: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Obaj kandydaci tuż po ogłoszeniu wyników głosowania podziękowali swoim wyborcom. Zwrócili się również do elektoratów pozostałych konkurentów. Rafał Trzaskowski podczas swojego wystąpienia położył nacisk na wyraźne zarysowanie linii sporu.

– Dziękujemy za każdy głos oddany. Teraz idziemy po zwycięstwo w II turze! – ogłosił. – To będą wybory pomiędzy tymi, którzy szukają porozumienia i wspólnoty – tymi, którzy przez cały czas szukają konfliktu. Wybieramy między przyszłością a przeszłością. Pomiędzy prawdą a tymi, którzy przez cały czas chcą się opierać na manipulacji. O tym są właśnie te wybory – powiedział Trzaskowski.

🔥 Z takimi wynikami można się bić o Polskę! 🔊 Rafał Trzaskowski bezpośrednio po 21:00! Posłuchajcie! #Trzaskowski2020 pic.twitter.com/cgB7lcXHV0 — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) June 28, 2020

Kandydat KO zapowiada, że nie zamierza rezygnować z polityki społecznej prowadzonej przez obecny rząd. Zapowiedział nawet pójście o krok dalej. – My w przeciwieństwie do rządzących wyciągamy wnioski. Chcę jasno powiedzieć: utrzymamy 500 plus, wiek emerytalny, 13. emeryturę. Ale możemy mieć jeszcze więcej: możemy mieć wspólnotę – ogłosił.

Źródło: Twitter