Media państwowe pod rządami PiS dawno przestały być państwowe, dawno przestały niestety dbać o interes do rzetelnej informacji – grzmi Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy poinformował o złożeniu podpisów pod projektem ws. zniesienia TVP Info.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski postawił na swoim. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej 2020 roku zapowiadał, że zamierza zebrać podpisy ws. likwidacji TVP Info.

W piątek na konferencji prasowej poinformował pomyślnym dla niego zakończeniu. – Odbyła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem zniesienia TVP info i abonamentu. Dzisiaj te podpisy zostały złożone w Sejmie u pani marszałek no i Platforma Obywatelska oczywiście wspiera ten projekt – podkreślił.

Trzaskowski kolejny raz skrytykował linię programową obecnych władz Telewizji Polskiej. – Media państwowe pod rządami PiS dawno przestały być państwowe, dawno przestały niestety dbać o interes do rzetelnej informacji no i oczywiście nie sposób nazwać tych mediów, dzisiaj mediami publicznymi – zauważył.

– Rozmawiałem z marszałkiem Senatu, z panem Tomaszem Grodzkim i ustaliliśmy, pan profesor mnie o tym poinformował, że te pieniądze, które rządzący chcą bezwstydnie przekazać na propagandę, powinno się przeznaczyć je na naprawdę poważne cele. Na onkologię dziecięcą, psychiatrę i taka też będzie inicjatywa Senatu – zapowiedział.

W trakcie swojego wystąpienia na konferencji, Trzaskowski przywołał wątek komunistycznej telewizji. – Tak, jak po 1989 roku słusznie do historii przeszedł Dziennik Telewizyjny, tak teraz powinno się stać dokładnie to samo. Powinna być opcja zerowa, TVP powinno zostać zlikwidowane, mówimy tutaj o tym kanale informacyjnym i powinien narodzić się zupełnie nowy, niezależny kanał informacyjny, który będzie też oddany pod kontrolę społeczną – zauważył.

Mówimy to jako opozycja, ja mówię to jako wiceprzewodniczący PO, który wspiera ten projekt obywatelski, ale mówimy to również w imieniu wszystkich tych, którzy ofiarami tej propagandy, tego szczucia, w imieniu kobiet podczas strajków kobiet, w imieniu nauczycieli, w imieniu lekarzy rezydentów, w imieniu osób społeczności LGBT, w imieniu wszystkich tych, którzy byli atakowani, odczłowieczani, stygmatyzowani – powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej.