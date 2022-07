Rafał Trzaskowski ogłosił szczegóły obchodów 78. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wiadomo, że jak co roku, 1 sierpnia w Godzinę „W” zawyją syreny. Tym razem będzie to jednak także hołd dla Ukrainy. Na informację ostro zareagował Witold Gadowski.

1 sierpnia będziemy obchodzić 78. rocznicę Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, że tego dnia, tradycyjnie o godzinie 17:00, w mieście zawyją syreny upamiętniające uczestników niepodległościowego zrywu.

„Przystańmy wtedy wszyscy, by minutą ciszy uczcić 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i posłuchajmy, co nam dzisiaj mówi ten dźwięk” – napisano w apelu prezydenta Warszawy i środowisk powstańczych.

Autorzy pisma podkreślają potrzebę uhonorowania powstańców. „To przede wszystkim wielki hołd dla wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego. Oni nauczyli nas, jak walczyć o godność, nawet kosztem wielkich ofiar. Ci, którzy przeżyli dali nam naukę jak budować wolną Polskę w warunkach tylko częściowej suwerenności” – napisano.

Przed nami obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego. To czas pamięci, zadumy i refleksji. Bądźmy w tym czasie razem. Pokażmy, że #WarszawaPamięta o swoich bohaterach. Wspólnie z Powstańcami podpisaliśmy apel o godne uczczenie rocznicy. pic.twitter.com/bWZ7KxNid6 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 26, 2022

W tym kontekście zwrócono się także do Ukraińców. „W dźwięku syren, w tym roku będą także inne, współczesne tony. W 2022 roku nasi sąsiedzi, nasi goście z Ukrainy uciekają do Warszawy przed nalotami i rakietami, przed niepojętą agresją Rosji. Chcemy im powiedzieć, że są w mieście, które się nie poddaje, które zna uchodźczy los jak żadne inne miasto w Europie” – podkreślają.

„Które wie, jak podnosić się z gruzów. I jak kroczyć do wolności. 1 sierpnia 1944 roku to data, która była jednym z etapów polskiej drogi do bezpieczeństwa i suwerenności. Chwała bohaterkom i bohaterom Powstania!” – dodają.

Fakt, że syreny zabrzmią także dla walczących w obronie niepodległości Ukraińców spowodował ostrą reakcję Witolda Gadowskiego. „Trzaskowski zapowiedział, że 1 sierpnia syreny zabrzmią także dla Ukraińców. Tych, którzy wtedy gwałcili i mordowali?” – napisał dziennikarz.