Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie, tzn. królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat – ogłosił Donald Tusk. Słowa lidera Platformy Obywatelskiej wywołały oburzenie w obozie rządzącym.

Przypomnijmy, że Donald Tusk podzielił się kontrowersyjną refleksją podczas spotkania z mieszkańcami Sulechowa (woj. Lubuskie). Lider PO odnosząc się do dyskusji nad przywróceniem kary śmierci zwrócił uwagę, że rządzący wykazują się hipokryzją.

– Mamy w Polsce władzę, która promuje bicie dzieci i równocześnie chce kary śmierci dla tych, którzy biją dzieci. Ten paradoks, ten absurd, mówi bardzo wiele o ich mentalności i ich podejściu do tego problemu, tzn. umyć ręce, niczego nie zorganizować tak, jak należy i uznać, że problem rodzin patologicznych to jest coś, co ich nie dotyczy – stwierdził.

– Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie, tzn. królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona klientela polityczna dla władzy, która sama sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli – podkreślił później.

Mamy w Polsce władzę, która promuje bicie dzieci i równocześnie chce kary śmierci dla tych, którzy biją dzieci. pic.twitter.com/Bwo6QgWVN0 — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) May 11, 2023

„Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci”. Rzecznik PiS reaguje na słowa Tuska

Na jego słowa zareagował rzecznik partii rządzącej Rafał Bochenek. W jego ocenie słowa Tuska „pokazują stosunek polityków PO do znacznej części polskiego społeczeństwa. Nie po raz pierwszy pojawiły się epitety pod adresem ludzi, którzy popierają PiS”.

– Tusk jest cynikiem i wie, że programy społeczne, które realizujemy od lat, cieszą się poparciem społecznym – podkreślił na antenie Polskiego Radia 1.

.@RafalBochenek: #Tusk jest cynikiem i wie, że programy społeczne, które realizujemy od lat, cieszą się poparciem, ale rzeczywisty stosunek polityków PO do nich jest taki, że te programy trzeba likwidować i podatki trzeba podnosić 🎥🔻 #SygnałyDnia



▶️ https://t.co/6FgmZc8gVY pic.twitter.com/dEmcEm9Zda — Jedynka – Program 1 Polskiego Radia (@RadiowaJedynka) May 12, 2023

Wczoraj polityczny hejter #Tusk,na spotkaniu z wyborcami wyzłośliwiał się w swoim stylu i „wdzięku” z mojej osoby.Robił jakieś przytyki do mojej twarzy i mojego przydomka towarzyszącego mi od pierwszej klasy szkoły podstawowej.Mógłbym to podsumować jednym zdaniem:a kundel ci..cdn — Joachim Brudziński 🇵🇱 (@jbrudzinski) May 12, 2023

