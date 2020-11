Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń mających przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa. Decyzje rządu wywołały wiele komentarzy. Wśród nich znalazł się wpis, jaki opublikował Donald Tusk, który bezpośrednio zwrócił się do szefa rządu.

Tusk nawiązał do dzisiaj ogłoszonych decyzji polskiego rządu. Premier Morawiecki ogłosił dziś ważne informacje, bo poinformował, że zamknięte zostaną kina, muzea i teatry oraz większość sklepów w galeriach handlowych. Zmiany obejmą także szkoły podstawowe, bo klasy 1-3 przechodzą na zdalne nauczanie, a hotele mogą przyjmować jedynie dla gości podróżujących służbowo.

„Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców, to włączamy ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli przekroczy 75 przypadków na 100 tys., to będziemy musieli wdrożyć narodową kwarantannę. Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych.” – powiedział Morawiecki na konferencji prasowej.

Nowe restrykcje wywołały falę komentarzy. Przedstawiciele opozycji oskarżyli premiera o to, że rzekomo stracił panowanie nad sytuacją, bo oceniają obecną sytuację w kategoriach chaosu. Takie samo stanowisko przedstawił Donald Tusk, który bezpośrednio zwrócił się do premiera Morawieckiego. „Mateusz, ty nawet już nie udajesz, że nad czymkolwiek panujesz. A od waszych decyzji zależy dziś życie tysięcy Polaków” – napisał na swoim profilu na Twitterze.

Mateusz, ty nawet już nie udajesz, że nad czymkolwiek panujesz. A od waszych decyzji zależy dziś życie tysięcy Polaków. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 4, 2020

Tusk z wynikiem testu na koronawirusa

Wcześniej Tusk informował na Instagramie o wyniku testu na koronawirusa. Zapewnił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że test nie potwierdził u niego zakażenia. Były szef Rady Europejskiej przebywał w ostatnim czasie w samoizolacji z powodu pojawienia się objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Były premier poinformował, że obecnie przebywa w Gdańsku, gdzie spędza czas oddając się sportowi na plaży przy brzegu Morza Bałtyckiego.

Czytaj także: Kiedy lockdown? Premier podał jasne warunki wprowadzenia kwarantanny

„Jestem w Gdańsku. Test – negatywny, nastrój – pozytywny. Jogging w masce – znośny. Bałtyckie wybrzeże jak zawsze piękne. Bądźcie zdrowi i bezpieczni” – napisał po angielsku na swoim Instagramie Tusk. Były premier dołączył do wpisu zdjęcie ukazujące go podczas pieszej wycieczki nad Bałtykiem.

Źr. twitter; wmeritum.pl