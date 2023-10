Donald Tusk wystosował publiczny apel do Prezydenta Andrzeja Dudy. – Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów – podkreśla.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 wskazują, że choć wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, to jednak obóz Jarosława Kaczyńskiego nie dysponuje samodzielną większością. Szansę na utworzenie rządu ma szeroka koalicja dotychczasowej opozycji: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk już teraz gorąco apeluje do Prezydenta Andrzeja Dudy, aby odchodząc od dotychczasowej tradycji – wskazywania na premiera lidera zwycięskiego ugrupowania – desygnował właśnie kogoś z bloku opozycji.

Tusk zwrócił się do Prezydenta. Krótki apel lidera PO

– Zawracam się z gorącym apelem do Pana Prezydenta. Ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Bardzo prosiłbym Pana Prezydenta o energiczne i szybkie decyzje – stwierdził.

– Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili. Panie Prezydencie, ludzie czekają – dodał.

Podczas swojego wystąpienia, Tusk zwrócił się także do osób czuwających nad przebiegiem wyborów. – Chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji, mężom zaufania i tym, którzy w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów pracowali kilkadziesiąt godzin, wytrzymali tę próbę do końca i dowieźli – stwierdził. – Żaden głos nie został zmarnowany dzięki Waszej determinacji. To wielkie święto demokracji – dodał.

