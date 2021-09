Niedawno Donald Tusk zapowiadał, że „nauczy dyscypliny” posłów Koalicji Obywatelskiej. Szef PO miał być wściekły po występach niektórych parlamentarzystów na granicy białoruskiej. W tej grupie znalazł się Franciszek Sterczewski, który w rozmowie z Interią przyznał, że już ma umówioną rozmowę z przewodniczącym.

Kilka dni temu Tusk oświadczył, że konieczne jest odbudowanie dyscypliny w Platformie Obywatelskiej. W ostatnim czasie wielokrotnie można było zauważyć, że działania posłów nie zawsze są zgodne z wypowiedziami kierownictwa partii. Przykładem była choćby sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. „Nad tym teraz pracuję, to będzie wysiłek jeszcze, który będzie mnie kosztował pewnie kilka tygodni, poważnych rozmów i przykrych czasami rozmów, żeby odbudować dyscyplinę” – powiedział.

Były premier stwierdził jednocześnie, że nie tylko chce posłów nauczyć dyscypliny, ale najważniejsze jest to, by nauczyć ich wiary w zwycięstwo. Tak, jest dużo do zrobienia. Nauczę ich dyscypliny z powrotem, nauczę ich wiary w zwycięstwo, bo to jest najważniejsze dzisiaj zadanie” – stwierdził. Jak donosi Interia, Donald Tusk przeprowadza serię rozmów z członkami Koalicji Obywatelskiej.

Na liście posłów, z którymi porozmawia Tusk jest Franciszek Sterczewski. „Oczekuję rozmowy z przewodniczącym. To naturalne, że czasem dyskusje między pokoleniem starszych, a młodszych polityków bywają szorstkie czy trudne” – przyznał.

„Starsi nie mogą mówić, że młodzi gwiazdorzą, że się wygłupiają, poruszają nieważne tematy. Młodzi mówią o kryzysie klimatycznym, prawach osób LGBT, prawach kobiet, przemocy policji czy służb na granicy” – podkreślał. „Największym problemem było to, co stało się w sferze komentarzy. Na granicy nie złamałem prawa, zrobiła to Straż Graniczna” – twierdzi Sterczewski.

Czytaj także: Joanna Mucha wróci do PO?! Tak Tusk chce dobić partię Hołowni

Poseł przyznał, że co do zasad Tusk ma rację. „Trzeba bronić granic, to naturalne dla każdego państwa. Nie może to jednak oznaczać łamania prawa międzynarodowego, brak pomocy humanitarnej” – zaznaczał.

Źr. Interia; dorzeczy.pl; wmeritum.pl