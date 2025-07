Wojciech Adamczyk, reżyser popularnego serialu „Ranczo”, udzielił komentarza dla serwisu Plejada. Przyznał, że przed laty TVP zablokowała jeden odcinek znanej produkcji.

Serial „Ranczo” to dla wielu produkcja kultowa. Opowiada o perypetiach mieszkańców małej miejscowości Wilkowyje. Głównymi bohaterami są bracia: Piotr i Paweł Kozioł. Pierwszy z nich to duchowny, drugi wzięty, ambitny, a niekiedy bezwzględny polityk.

Produkcja podbiła serca Polaków, jednak nie wszyscy wiedzą, że przed laty jeden z odcinków serialu został odgórnie zablokowany przez TVP. Opowiedział o tym reżyser Wojciech Adamczyk w rozmowie z Plejadą.

– Zatrzymano nam emisję jednego odcinka serialu związanego z wyborami wójta, dlatego, że w Polsce też były wybory. Startował Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, a nasz Fabian Duda nie miał nic wspólnego przecież z żadnym politykiem. I w dodatku były to wybory wójta – powiedział.

– My cały czas uciekaliśmy od tego, żeby nas łączyć z jakąkolwiek partią, ponieważ nie chcieliśmy być ani tubą propagandową, ani krytykiem poczynań. To, co nas interesowało, to krytyka działań niektórych polityków czy mechanizmów politycznych, które są pozbawione sztandaru partyjnego. Właściwie każda partia ma coś takiego, różnego rodzaju grzechy na sumieniu i my staraliśmy się to przedstawić – dodał.

