Podejrzanie wyglądający pojazd przypominający karetkę zatrzymali w okolicach Olecka policjanci. Jak się okazało, wewnątrz było 18 migrantów, którzy w Polsce znaleźli się nieleganie. Przewożący ich dwaj 28-latkowie zostali zatrzymani, grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do całej sytuacji doszło w okolicach Olecka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. We wtorek wieczorem w miejscowości Wieliczki funkcjonariusze zatrzymali podejrzanie wyglądającą karetkę. Jak się okazało, był to pojazd mający jedynie udawać ambulans. W środku było dwóch mężczyzn ubranych w kombinezony ochronne.

Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że w środku znajdowali się dwaj 28-letni mieszkańcy Warszawy, którzy nie byli wcale pracownikami ochrony zdrowia. W przestrzeni ładunkowej znajdowało się 18 cudzoziemców, którzy w Polsce znaleźli się nielegalnie. Straż Graniczna podała, że cudzoziemcy to 18 obywateli Iraku – wszyscy to młodzi mężczyźni.

Kierujący oraz pasażer przyznali się do winy, grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Do sądu skierowano również wniosek o tymczasowy areszt. Migranci zostaną prawdopodobnie skierowani do jednego ze strzeżonych ośrodków Straży Granicznej dla cudzoziemców. Służby będą próbowały ustalić, w którym miejscu udało im się przekroczyć granicę.

Żr.: Radio ZET