W sobotę po godz. 11, dyżurny krasnostawskiej policji otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Rejowieckiej w Krasnymstawie doszło do zderzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letni Ukrainiec kierując Volkswagenem Polo stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z 45 letnim kierującym Volkswagenem Sharan.

Obywatel Ukrainy w pojeździe przewoził 4 letniego syna, którego po zdarzeniu pozostawił bez opieki uciekając do lasu.

Policjanci ustalili, że 31 latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Na szczęście żaden z uczestników nie odniósł obrażeń.

Mężczyznę zatrzymano i przedstawiono mu zarzuty. Decyzją sądu, objęto go dozorem policji. Ukrainiec odpowie za kierowanie pojazdem oraz spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości, a także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia małoletniego.

Źr. Policja