Ukraiński piłkarz Ołeksandr Zinczenko występujący na co dzień w Manchesterze City zabrał głos w sprawie kryzysu wokół jego państwa. Sportowiec opublikował w mediach społecznościowych poruszający apel.

W poniedziałek Władimir Putin podpisał dekret uznający niepodległość Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Następnie Rosja zawarła z nimi umowy międzynarodowe, które otworzyły drogę do oficjalnego wprowadzenia tam wojsk rosyjskich. Wielu ekspertów uważa, że to preludium do dalszej eskalacji konfliktu z Ukrainą.

Wielu Ukraińców zapewnia o gotowości obrony. Poruszający apel opublikował w sieci ukraiński piłkarz Oleksander Zinczenko, który na co dzień reprezentuje barwy Manchesteru City.

Opublikował zdjęcie, które ilustruje jego ojczyznę i wyjaśnił, że „nie może trzymać się z daleka” i że „chce wyrazić swoje zdanie”.

Na zdjęciu jest mój kraj. Kraj, w którym się urodziłem i wychowałem, którego barw bronię na międzynarodowej arenie sportowej. Kraj, który staramy się sławić i rozwijać, którego granice muszą pozostać nienaruszalne. Mój kraj należy do Ukraińców i nikt nigdy nie będzie mógł go sobie przywłaszczyć. Nie poddamy się! Chwała Ukrainie” – napisał ukraiński pikarz.

Źr. Interia ; Instagram