Pochodzący z Ukrainy Vadim L. stanął przed sądem w związku z głośną sprawą z lipca 2023 r. 24-letni wówczas kompletnie pijany Ukrainiec pędził samochodem w terenie zabudowanym i potrącił 21-letnią Olę. Dziewczyna nie przeżyła. W sądzie w Legnicy stawił się oskarżony i rodzice Oli.

Tragedia, do jakiej doszło 19 lipca 2023 r. w Legnicy wstrząsnęła całą Polską. 21-letnia Ola szła poboczem w pobliżu swojego domu na jednym z legnickich osiedli. W pewnym momencie potrącił ją pędzący z dużą prędkością ford focus. Za kierownicą siedział zupełnie pijany Vadim L.

Późniejsze ustalenia śledczych wykazały, że młoda kobieta próbowała uciekać, ale nie miała szans. Uderzenie okazało się tak potężne, że 21-latkę odrzuciło na kilkanaście metrów. Przeleciała nad ogrodzeniem i wylądowała na prywatnej posesji. Niestety Ola zmarła. Badania wykazały, że Vadim L. miał wtedy w organizmie 2,4 promila alkoholu, a do tego nie posiadał nawet uprawnień do kierowania pojazdami.

W czwartek w Sądzie Okręgowym w Legnicy ruszył proces. Na sali rozpraw pojawił się Vadim L. i rodzice zmarłej Oli. Ukrainiec prosił ich o przebaczenie i utrzymywał, że żałuje. Przyznał się do spowodowania wypadku, ale nie zgadza się z zarzutem o zabójstwo.

„Bardzo chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej dziewczyny. Bardzo żałuję. Nie zrobiłem tego specjalnie. Dziewczynę zauważyłem dopiero, jak zaczęło nami zarzucać. Hamowałem, ale było za blisko. Nie mogłem nic zrobić. Nie jestem zabójcą i dlatego nie przyznaję się do zarzuty z art. 148 Kodeksu karnego. Przyznaję się do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie wyobrażałem sobie, że może zaistnieć taka sytuacja. Gdybym wiedział, to nie usiadłbym za kierownicą. Jeszcze raz proszę o wybaczenie rodziców i rodzinę” – mówił na sali rozpraw, cytowany przez o2.pl.

Lokalny portal 24legnica.pl informuje, że ojciec Oli nie przyjął przeprosin i domaga się surowej kary dla sprawcy.

Przeczytaj również:

Źr. o2.pl