Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że COVID-19 może zostać scharakteryzowany jako pandemia. Choroba obecna jest już na niemal wszystkich kontynentach a w ostatnim czasie liczba zarażonych poza Chinami zwiększyła się kilkunastokrotnie.

Już ponad 120 tysięcy zarażonych i ponad 4,3 tysiąca zmarłych – to efekt działania koronawirusa, który swój początek miał w chińskim Wuhan. Obecnie wirus obecny jest niemal na wszystkich kontynentach (poza Antarktydą). W ostatnim czasie można zaobserwować lawinowy wzrost zachorowań w Europie, we Włoszech liczba zakażonych przekroczyła 10 tysięcy, w Hiszpanii jest to ponad 2 tysiące, we Francji ponad 1700 a w Niemczech ponad 1600 osób.

Podczas konferencji prasowej Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia podkreślił, że w ostatnim czasie liczba zachorowań gwałtownie się zwiększyła. „W ciągu ostatnich dwóch tygodni, liczba przypadków choroby COVID-19 poza Chinami zwiększyła się trzynastokrotnie, a liczba dotkniętych koronawirusem państw potroiła się” – powiedział.

Dyrektor generalny WHO poinformował, że koronawirus może być już określany jako pandemia. „Oceniamy tę epidemię przez cały czas i jesteśmy głęboko zaniepokojeni alarmująco wysokim zasięgiem epidemii i liczbą zarażeń” – mówił. „Z tych powodów, według naszej oceny, COVID-19 może zostać scharakteryzowany jako pandemia” – dodał.

Źr.: WHO