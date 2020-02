Koronawirus wywołuje coraz większą panikę na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza, że może dojść do pandemii. „W epidemii koronawirusa nadeszła decydująca chwila” – powiedział w czwartek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Szef WHO, cytowany przez Polsat News, ostrzega, że koronawirus może zagrozić całemu światu. „Ten wirus ma potencjał do tego, żeby spowodować pandemię” – ocenił Tedros. „To nie jest czas na strach. To czas na podjęcie działań w celu zapobiegania zakażeniom i ratowania życia” – dodał szef WHO.

„Przez dwa ostatnie dni liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem w pozostałej części świata przekroczyła liczbę nowych przypadków w Chinach. W ciągu ostatnich 24 godzin siedem krajów po raz pierwszy zgłosiło, że wykryło koronawirus” – powiedział Tedros.

„Epidemie Covid-19 w Iranie, Włoszech i Korei Południowej pokazują, do czego zdolny jest koronawirus” – powiedział szef WHO. Tedros podkreślił, że to nie jest „zwykła grypa” i dzięki zastosowaniu odpowiednich środków rozprzestrzenianie wirusa może zostać zatrzymane.

