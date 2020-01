Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed nowym koronawirusem, który pierwszy raz pojawił się w Chinach. Może być przenoszony drogą kropelkową i jest bardzo groźny, ponieważ atakuje drogi oddechowe.

Koronawirusy to patogeny, które przez długi czas były ignorowane. Sądzono bowiem, że wywołują one jedynie łagodne przeziębienie. Dopiero z czasem okazało się, że mogą być bardzo niebezpieczne. Patogeny wywołały międyz innymi epidemię SARS, która spowodowała śmierć 774 osób i kilka tysięcy zachorowań.

Teraz Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed nowym koronawirusem, który pojawił się w Chinach. Wykryto go już poza tym krajem, 13 stycznia 2020 roku władze Tajlandii objęły kwarantanną obywatelkę Chin, u której wykryto niepokojące objawy. Wirus jest niebezpieczny, ponieważ atakuje drogi oddechowe i może powodować niewydolność oddechową.

WHO przestrzega, że wirus przenoszony jest drogą kropelkową. Szpitale na całym świecie otrzymały wytyczne dotyczące kontroli zakażeń. „Według informacji, jakimi dysponujemy, możliwe, że dochodzi do zarażenia się wirusem pomiędzy ludźmi, potencjalnie wśród rodzin” – powiedziała szefowa oddziału nagłych chorób WHO, Maria Van Kerkhove.

Źr.: WHO