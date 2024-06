Michał Probierz zachwycił swoją stylizacją podczas meczu z Holandią. Uważni dostrzegli również, że selekcjoner miał na ręce drogi zegarek.

Michał Probierz i jego kreacja z firmy Lancerto spodobała się nie tylko Polakom. Zachwyceni byli także Anglicy. Brytyjska stacja BBC zamieściła nawet wpis w serwisie „X”, w którym doceniono ubiór Probierza. Nazwano go też „nowym szefem”.

Uważni dostrzegli również, że kreację Probierza uzupełniał niewielki, aczkolwiek kosztowny dodatek. Chodzi o zegarek, który miał na ręce selekcjoner biało-czerwonych. Mowa o modelu Marine Regatta marki Ulysse Nardin.

Ile kosztuje taki zegarek? Okazuje się, że są to kwoty oscylujące graniach od 50 do 70 tysięcy złotych. Są to więc pieniądze, które przeciętny Polak wydaje na… samochód.

Panowie co was powstrzymuje by tak wyglądać🤔😆🤪??? pic.twitter.com/n8Pkoc84W5 — Magda🇵🇱TAKDLACPK✈️ (@Magdale87001838) June 16, 2024

Reprezentacja Polski przegrała pierwszy mecz podczas Euro 2024. Biało-czerwoni musieli uznać wyższość Holandii, która wbiła nam dwa gole. My zdobyliśmy jedną bramkę. Do siatki, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, trafił Adam Buksa, który wyprowadził wówczas naszą drużynę na prowadzenie w starciu z Oranje.

