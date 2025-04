Od Wielkanocy, 20 kwietnia 2025 roku, Kościół Katolicki wprowadzi surowe zasady dotyczące intencji mszalnych. Jest to odpowiedź na coraz częstsze zarzuty kierowane do duchownych, dotyczące stawek i liczby odprawianych intencji.

Papież Franciszek od lat podkreślał, że kapłani nie powinni przykładać wagi do kwestii finansowych. Najistotniejsza miała być wiara. W tym duchu utrzymana jest kolejna zmiana, która ma wejść w życie w Niedzielę Wielkanocną, 20 kwietnia 2025 r.

Chodzi o kwestię intencji mszalnych i opłat z tego tytułu. Zbiorcze intencje, bez zgody darczyńców, cenniki usługowe oraz zmiany terminów – to tylko niektóre zarzuty kierowane w stronę kapłanów.

Od Wielkanocy nowe zasady dot. mszy świętych. „Nie możemy dopuścić, by bieda oddzielała ludzi od Boga”

Dykasteria ds. Duchowieństwa wydała dekret, który został następnie zatwierdzony przez papieża Franciszka. Dokument odnosi się do głównych problemów związanych z intencjami mszalnymi. Ma za zadanie wyeliminować „handlowy” tryb zamawiania mszy świętych i masowego odprawiania ich przez księży (w trakcie jednej mszy, kilka intencji).

Od teraz będzie obowiązywać zasada: jeden kapłan, jedna intencja i jedna ofiara. Papież chce wyeliminować sytuacje, kiedy to jeden ksiądz odprawia mszę w kilku intencjach, pobierając przy tym od każdej z nich pieniądze. W przypadku, gdy pojawią się „nadwyżki” intencji, wówczas mają być one skierowane do najbardziej potrzebujących parafii, zwłaszcza misyjnych.

Autorzy dokumentu podkreślają, że msza święta to nie towar. Dlatego też dekret wzywa kapłanów do odprawiania mszy także bez ofiary, zwłaszcza dla ludzi ubogich. „Nie możemy dopuścić, by bieda oddzielała ludzi od Boga” – podkreślono.

Rozpoczął się Wieki Tydzień w Kościele katolickim. Amb. @Kwiatkowski_A uczestniczył w Mszy Św. na Placu św. Piotra w Niedzielę Palmową. Papież Franciszek @Pontifex_pl pojawił się na koniec Mszy, by złożyć życzenia. pic.twitter.com/wNaV3e6j56 — PLinVatican (@PLinVatican) April 13, 2025

Przeczytaj również: