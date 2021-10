Robert Winnicki komentują w „Poranku Siódma9” ostatnie działania Rafała Trzaskowskiego nie szczędził ostrych słów. Głównym powodem krytyki pod adresem prezydenta Warszawy stał się tegoroczny Marsz Niepodległości.

Niedawno Trzaskowski informował w mediach społecznościowych, że wnioskował o ukaranie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Wcześniej wnioskował nawet o delegalizację tej organizacji.

Robert Winnicki z Konfederacji komentując te słowa przypomniał, jak zachowywał się Trzaskowski jeszcze nie dawno. Podczas wyborów na prezydenta Polski, były kandydat Koalicji Obywatelskiej twierdził, że jest skłonny… wziąć udział w Marszu Niepodległości.

Czytaj także: Kempa rozpłakała się na antenie. Sikorski przesadził. „Byłby w stanie bić kobiety”

„Trzaskowski jest żałosnym typkiem” – podsumował Winnicki. „Rok temu łasił się do wyborców Krzysztofa Bosaka, żeby uzyskiwać poparcie i opowiadał, jak to by poszedł w Marszu Niepodległości, a potem momentalnie zmienił front po wyborach. To świadczy o tym, jak bardzo niepoważny jest ten polityk, mimo że stoi na czele największego polskiego miasta” – dodał.

Poseł przyznał, że w tym roku, tak jak w poprzednich należy spodziewać się wielu utrudnień ze strony warszawskiego ratusza. „Był już czas przywyknąć” – przyznał Winnicki.

Czytaj także: Sikorski pyta, czy Kempa go przeprosi. „Umiem na salonach światowych, ale jestem chłopakiem z podwórka”

Polityk zapewnił, że w tym roku „Marsz na pewno się odbędzie”. „Mam nadzieję, że decyzja zostanie wydana na dniach i będziemy mieli pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami” – podkreślił Winnicki.

Źr. dorzeczy.pl