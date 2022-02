Córka Witolda Paszta w rozmowie z Plejadą zabrała głos na temat stanu zdrowia jej ojca. Wokalista nie pojawił się podczas ogłoszenia wyników trzeciej edycji programu „The Voice Senior”.

Krzysztof Prusik z drużyny Witolda Paszta zdobył główną nagrodę w trzeciej edycji programu „The Voice Senior”. Ostatnie występy zostały nagrane z wyprzedzeniem, ale wyniki ogłoszono w studiu „Pytania na śniadanie”. Pojawili się tam finałowi uczestnicy: Andrzej Bliński, Jerzy Herman, Krzysztof Prusik oraz Larysa Tsoy, a także trenerzy: Alicja Majewska, Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski.

W studiu zabrakło Witolda Paszta, który na kilka godzin przed ostatnim odcinkiem zamieścił ogłoszenie na Facebooku. „Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem w studio „Pytania na śniadanie” na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie” – napisał. „Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluje wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo” – dodał, zwracając się do finalistów.

W rozmowie z Plejadą głos w sprawie stanu zdrowia Witolda Paszta zabrała jego córka Natalia. „Mogę jedynie powiedzieć, że tata daje sobie czas na odpoczynek po kilku intensywnych miesiącach pracy i na rekonwalescencję po chorobie do końca marca. Potem planuje wziąć się ostro do pracy” – poinformowała.

Żr.: Plejada