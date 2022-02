Wygląda na to, że rząd przygotowuje się powoli do znoszenia obostrzeń – w tym tych dotyczących obowiązku zasłaniania ust i nosa. Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z „Faktem” stwierdził, że prawdopodobnie już w marcu kolejne restrykcje zostaną stopniowo anulowane. Koronawirus zostanie z nami, ale w zupełnie innej postaci.

Piąta fala pandemii znacząco różni się od tych, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. W rozmowie z „Faktem” Adam Niedzielski wprost stwierdził, że widać „oznaki poprawy”. „Piąta fala nie wiąże się już z tak dużą liczbą hospitalizacji. Mamy rozejście się ścieżki wzrostu zakażeń od ścieżki wzrostu hospitalizacji. To jest efekt mniejszej zjadliwości Omikrona, ale i jednak efekt wyszczepienia” – powiedział.

Minister zdrowia, że pozwala to na myślenie o „powrocie do normalności”. Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych tygodni można spodziewać się stopniowego znoszenia restrykcji. „W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszaniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji” – mówił.

Wśród nich jest też obowiązek zasłaniania ust i nosa. „Jeśli chodzi o maseczki, będę zalecał przede wszystkim, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki. Maseczki zostaną z nami, nie na zasadzie obowiązku, ale na zasadzie rekomendacji. Myślę, że będzie to istotna prewencja zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny” – stwierdził Adam Niedzielski.

Zdaniem ministra, koronawirus pozostanie z nami, ale jego skala będzie zupełnie inna. Niedzielski mówił również, że nie jest wykluczony wcześniejszy powrót uczniów do szkół. „Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, to na pewno w przyszłym tygodniu będziemy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem reagowali. Przywracanie nauki stacjonarnej jest absolutnie priorytetem” – powiedział.

Czytaj także: Będą zmiany w edukacji zdalnej? Zaskakujące słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia

Żr.: Fakt