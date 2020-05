Na wizytę w salonie kosmetycznym, lub u fryzjera czeka wielu Polaków. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się otwarcia lokali. Salony byłyby uruchomione w ramach odmrażania gospodarki, jednak ich funkcjonowanie zmieni się diametralnie. Jak może wyglądać wizyta w salonie fryzjerskim?

Dokładna data otwarcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych nie jest jeszcze znana. Wstępnie wytypowano początek drugiej połowy maja (nieoficjalnie mówi się o przyszłym poniedziałku – 18 maja). Jednak wszystko zależy od rozwoju epidemii koronawirusa w kraju. Mówiła o tym wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, w rozmowie z Money.pl.

– Jeżeli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, jeżeli tych nowych zachorowań nie będzie dużo, to wtedy w drugiej połowie maja możemy spodziewać się kolejnego etapu związanego z odmrażaniem – podkreśliła. Wicepremier dała do zrozumienia, że do tej grupy zaliczyć można salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Emilewicz wyjaśnia, że lokale tego typu będą działać w nowym reżimie sanitarnym, kierując się nowymi wytycznymi. O jakie reguły chodzi? Wiadomo, że Ministerstwo Rozwoju opracowywało wytyczne w dialogu z przedstawicielami tzw. branży beauty, w tym Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Jak może wyglądać wizyta w salonie fryzjerskim w dobie koronawirusa?

Na oficjalne ogłoszenie otwarcia salonów fryzjerskich musimy jeszcze poczekać. Głównie z powodu konsultacji obostrzeń z ekspertami GIS. Jednak na stronie PZPK pojawiły się już wstępne informacje rzucające nieco światła na sprawę. Jak będą wyglądać wizyty w w salonach fryzjerskich?

Jak się łatwo domyślić, czekają nas gruntowne zmiany. Autorzy kładą nacisk na odstęp 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy i klientami. Obowiązkowe będzie zakrywanie nosa i ust oraz rękawiczki. Związek przypomina również o specjalnej odzieży ochronnej – jednorazowej lub tekstylnej. Sprzęt służący do strzyżenia musi być dezynfekowany po każdym kliencie.

Wytyczne dla salonów fryzjerskich Fot. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Klienci będą mogli zarezerwować swoją wizytę internetowo, lub telefonicznie. Sugeruje się rezygnację z poczekalni. Autorzy wytycznych zwracają również uwagę na aspekt zdrowotny. Do fryzjera nie powinny udawać się osoby przeziębione – w tym kontekście pojawia się sugestia pomiaru temperatury, a nawet wypełnianie ankiet.

Nacisk na dezynfekcję i bezpieczny dystans położony jest także w drugim przypadku. Grafika prezentuje potencjalne wytyczne dla salonów kosmetycznych.

Wytyczne dla salonów fryzjerskich Fot. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Źródło: kosmetyczni.pl/ Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, money.pl