Sezon piłkarski dobiegł we Włoszech do końca, więc nadszedł czas na podsumowania. Na oficjalnej stronie Serie A pojawiło się zestawienie najlepszych zawodników minionego sezonu. Wojciech Szczęsny został wyróżniony, bo wybrano go najlepszym bramkarzem w lidze włoskiej.

Szczęsny z pewnością zapisze miniony sezon do bardzo udanych. Niejednokrotnie ratował Juventus Turyn przed utratą bramki, czym bez wątpienia przyczynił się do zdobycia przez zespół kolejnego tytułu mistrza Włoch. Do tego Polak cieszy się indywidualnym sukcesem, bo to jego wybrano najlepszym bramkarzem minionego sezonu.

Co ciekawe, super gwiazdor Juve, Cristiano Ronaldo nie znalazł się w tym zestawieniu. Laur dla najlepszego napastnika zgarnął Ciro Immobile z Lazio Rzym, który z 36 trafieniami na koncie zdobył tytuł króla strzelców. Przy okazji wyprzedził też Roberta Lewandowskiego i zgarnął Polakowi Złotego Buta.

W obronie największe uznanie zyskał Stefan de Vrij z Interu Mediolan, zaś w pomocy Alejandro Gomez z Atalanty Bergamo. Dodatkowo wyróżniono także najlepszego młodzieżowca, którym został Dejan Kulusevski z Parmy.

Wśród nagrodzony znalazł się jeszcze jeden zawodnik Juventusu, z którym Szczęsny gra na co dzień. To Paulo Dybala, który zdobył tytuł MVP.

Źr. sportowefakty.wp.pl