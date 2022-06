Wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik na antenie Polsat News odpierał oskarżenia pod adresem rządu w sprawie inflacji i wysokich cen węgla. Stwierdził, że jeśli chodzi o ten drugi aspekt, to w dużej mierze winę ponosi Unia Europejska.

„Wiem, że my jesteśmy oskarżani o inflację, jako ten główny czynnik, który powoduje zatroskanie każdego z nas, ale to nie jest tak do końca. To kwestia wyjścia z pandemii, wojny, różnych okoliczności, które się nałożyły. Stąd w USA najwyższa inflacja od kilkudziesięciu lat” – przekonywał Wójcik.

Czytaj także: Gen. Skrzypczak wskazał główny problem Ukrainy. „Zachód nie nadąża”

Polityk przyznał, że także w Polsce następuje bardzo wysoki wzrost cen. „Ubolewam nad tym, ale mam nadzieję, że inflacja zacznie spadać” – dodał.

Wójcik zapewnił, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu wysokich cen węgla. „Solidarna Polska do końca miesiąca przedstawi pakiet propozycji. Dyskutowaliśmy o tym na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów. Rozmowa dotyczyła także ceny maksymalnej (węgla), chociaż raczej byśmy nie chcieli wchodzić w coś, co było kilkadziesiąt lat temu, bo rynek rządzi się swoimi prawami” – powiedział.

Polityk zapewnił również, że rząd bardzo poważnie podchodzi do tej sprawy. „Wiemy, że dużo osób próbuje kupić węgiel; że jest sytuacja trudna, a wynika ona z różnych okoliczności. Ludzie myślą, że to jest wina rządu, nie, to jest w dużej mierze wina Unii Europejskiej” – powiedział Wójcik.

Czytaj także: Ukraiński ambasador o Niemcach: „Nie dostaliśmy nic, co obiecali”

Na potwierdzenie swoich słów przypomniał, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans „mówił, że w jego strategii 'Fit for 55′ nie ma miejsca na węgiel”. „Jesteśmy za (strategią UE – red.), ale nie można nieracjonalnie rezygnować z węgla” – wyjaśnił Wójcik.

Źr. Polsat News