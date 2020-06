Kuba Wojewódzki na łamach „Polityki” postanowił zakpić z nowego związku Anny Muchy. Aktorka od pewnego czasu spotyka się z Jakubem Wonsem. Czyżby ten fakt sprawił, że gwiazdor TVN poczuł się zazdrosny?

Kuba Wojewódzki i Anna Mucha kilka lat temu byli parą. W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, jakoby mieli do siebie wrócić. Wielokrotnie w ich mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia sugerujące, że spędzają razem dużo czasu.

Teraz wygląda na to, że nie jest to prawdą. Mucha spotyka się bowiem z Jakubem Wonsem. Sam Wojewódzki po związku z Renatą Kaczoruk na jednej z imprez widziany był z Malwiną Wędzikowską. Dziennikarz mocno jednak broni swojej prywatności.

Na łamach „Polityki” Wojewódzki postanowił jednak zakpić z nowego związku byłej partnerki. „Nowym partnerem Anny Muchy jest Jakub Wons, aktor, do niedawna partner aktorki Hanny Konarowskiej, która to z kolei dawno temu była partnerką byłego partnera Anny Muchy. Do godnego sfilmowania tego fenomenu może podejść tylko Sylwester Latkowski” – czytamy.

Źr.: Polityka