W poniedziałek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie poinformowało o wysokości kwoty, jakiej domaga się wojsko. Pieniądze mają być równowartością kosztów poniesionych przez armię na budowę, utrzymanie i demontaż mostu pontonowego na Wiśle.

Pytanie o konkretne koszty budowy, utrzymania i demontażu mostu pontonowego na Wiśle usłyszał w poniedziałek Marek Smółka, rzecznik MPWiK. „MPWiK otrzymało faktury na łączną kwotę 355 tys. 336,63 zł jako zwrot kosztów poniesionych przez wojsko. Płatność faktur wystawionych 5 stycznia 2021 roku nastąpi najpóźniej do 26 stycznia 2021 roku” – poinformował.

To nie koniec, bo informację na ten temat uzupełniła również osobiście prezes zarządu MPWiK Renata Tomusiak podczas poniedziałkowego śniadania prasowego z dziennikarzami. „Umowa z wojskiem w tej kwestii zakładała minimalne koszty” – zapewniła.

Szefowa MPWiK chwali wojsko

Szefowa zarządu MPWiK jest zadowolona ze współpracy, więc nie szczędziła pochwał pod adresem wojskowych. „To jest zwrot de facto kosztów (…). Taka współpraca, jaką my mieliśmy z Wojskiem Polskim, to jest przykład profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Wojsko Polskie zasługuje na przeogromne podziękowania” – podkreśliła Tomusiak.

W połowie grudnia wojsko zdemontowało most pontonowy na Wiśle. Wcześniej ułożono na nim dwie nitki rurociągu tymczasowego doprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, bo ponownie nastąpiła w niej awaria.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni „Czajka” doszło 29 sierpnia ubiegłego roku. Nie był to pierwszy raz, więc wojsko, które przyszło z pomocą miało przygotowany plan postawienia mostu pontonowego.

Źr. Polsat News