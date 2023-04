W mediach zaroiło się od nieoficjalnych doniesień dotyczących zmian w TVP. Okazuje się, że ze stanowiskiem ma się pożegnać Magdalena Wolińska-Riedi. Ma ją zastąpić popularna dziennikarka związana obecnie ze stacją Polsat.

Z nieoficjalnych doniesień portalu branżowego Wirtualnemedia.pl wynika, że czeka nas zmiana na stanowisku korespondenta TVP w Watykanie. Magdalena Wolińska-Riedi ma zostać zastąpiona przez dziennikarkę związaną do tej pory z Telewizją Polsat.

„Urszula Rzepczak przestanie być korespondentką Telewizji Polsat w Rzymie. Dziennikarka przechodzi do Telewizji Polskiej, gdzie na włoskiej placówce zastąpi odsuniętą w styczniu od pracy Magdalenę Wolińską-Riedi” – informuje nieoficjalnie portal.

Zmiana na stanowisku reporterki TVP w Rzymie. Wolińska-Riedi odchodzi. Dlaczego?

Rzepczak ma być obecna na antenie Polsatu jeszcze do końca kwietnia. Co ciekawe, już w przeszłości była związana ze stacją. Od 2005 roku do 2014 pracowała jako korespondentka w Rzymie. Informator serwisu sugeruje, że dziennikarce zaproponowano znacznie wyższe wynagrodzenie.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zmiana na stanowisku reporterskim może mieć związek z wpisami dziennikarki. Zaczęło się od wpisu, w którym poinformowała, że jej córka chce zorganizować wyjazd do obozu Auschwitz-Birkenau, ponieważ „niezbędne jest przekazywanie wiedzy o czeluści piekieł, jaką naziści zgotowali światu”.

W kolejnych zarzuciła m.in. germanofobię i rusofobię niektórym Polakom. W związku z oburzeniem, Wolińska-Riedi została w styczniu odsunięta od obowiązków w TVP.

Przepraszam🙏Poniosło mnie w tej dyskusji.Przepraszam wszystkich, których dotknęły moje słowa. Nie to miałam na myśli, a sama ostatecznie podpadłam w niesprawiedliwe generalizowanie i stygmatyzację. Zawsze pracą i działaniami tu na obczyźnie chcę służyć Polsce. Zawsze. https://t.co/DipCZuPr0y — Magdalena Wolinska (@mwolinskariedi) January 27, 2023

Przeczytaj również: