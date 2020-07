Jesteście oszustami politycznymi! Niszczyliście Polskę i to jest fakt. Przegracie kolejne wybory! – mówił Dominik Tarczyński do posłów PO i PSL w programie „Woronicza 17”. Bezpardonowe wypowiedzi spowodowały, że Jarosław Urbaniak zwrócił się do prowadzącego program.

Emocje towarzyszyły gościom dzisiejszego programu „Woronicza 17” niemal od samego początku. Dominik Tarczyński spierał się początkowo z Pawłem Bejdą z PSL. – To, co robiliście za rządów PO i PSL, to była gangsterka polityczna. Dlatego przegraliście wybory i teraz przegraliście siódme wybory z rzędu – zapewniał polityk PiS.

Bejda bronił się, zarzucając Tarczyńskiemu używanie „jadowitego” języka. Eurodeputowany nie zamierzał jednak odpuszczać. – Niech pan trzyma ciśnienie! – zaapelował, a następnie podkreślił, że emocje są nieodłącznym elementem polityki.

– Może mi pan zarzucać, że jestem niemiły. To nie jest przedszkole. To jest polityka i odpowiedzialność za państwo. Emocje powinny być obecne u każdego patrioty, który kocha Polskę – stwierdził.

Polityk PO do prowadzącego „Woronicza 17”: Czy to ma sens zapraszać posła Tarczyńskiego?

W końcu z pomocą politykowi PSL przybył Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej. – Trochę grzeczniej. Pan się chwali jak chłopczyk z przedszkola. My z losowania nie jesteśmy, nas wszystkich wybrali wyborcy. Dlatego mam szacunek do każdego, nie tylko moich wyborców, ale każdego posła, senatora, europosła. I proszę o tym pamiętać – podkreślił.

– Osiem gwiazdek jest dowodem tego szacunku – odpowiedział Tarczyński. – Jesteście oszustami politycznymi! Niszczyliście Polskę i to jest fakt. Przegracie kolejne wybory! – dodał.

– Jezus Maria, czy to ma sens zapraszać posła Tarczyńskiego? – zastanawiał się Urbaniak. Jednak prowadzący wyjaśnił, że misją Telewizji Polskiej jest zapraszanie wszystkich osób, które mają wpływ na politykę w kraju.

Do kolejnego starcia doszło w dalszej części programu, w której poruszono temat niedawno zakończonych negocjacji w Brukseli. Urbaniak zwrócił uwagę, że wywalczone przez rząd środki to nie jest „750 mld złotych” i zasugerował, aby przyjrzeć się kursowi euro.

– Rzeczywiście, to nie jest 750 mld, to jest ponad 750 mld złotych – odpowiedział Tarczyński. – Można kreować rzeczywistość alternatywną. Można uprawiać pseudofilozofię, albo pseudologikę, jak poseł Urbaniak, a rzeczywistość jest taka, jaka jest: żywa gotówka płynie do Polaków. I to jest fakt – zaznaczył.

Źródło: TVP Info, Twitter