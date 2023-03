Na koncie Andrzeja Dudy pojawił się zaskakujący wpis. Czy prezydent pomylił okna w popularnym serwisie społecznościowym? Choć komentarz szybko zniknął, to jednak internauci zdążyli zrobić zrzut ekranu i zapisać go…

Prezydent Andrzej Duda jest aktywny w mediach społecznościowych. Często zamieszcza wpisy na swoim koncie, a nawet wchodzi w interakcje z innymi internautami.

Jednak w czwartek na jego koncie pojawił się komentarz, który sugeruje, że może mieć pretensje do wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Chodzi o cytat ministra obrony narodowej dotyczący zamówienia karabinków GROT przez Ukraińców.

„Mam kolejną dobrą wiadomość. Ukraińcy postanowili zamówić w Fabryce Broni #Radom kolejne egzemplarze karabinków #GROT” – napisano na koncie MON.

To właśnie pod tym wpisem pojawił się komentarz z konta Andrzeja Dudy. „Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie…” – brzmiał wpis.

Po pewnym czasie komentarz zniknął. Jednak internauci zrobili zdjęcie. Jeden z komentatorów sugeruje, że prawdopodobnie doszło do pomyłki. Miała to być prywatna wiadomość, ale została opublikowana na innym koncie.

Haha, wpis już skasowany :)

Obstawiam, że Andrzej Duda chciał skomentować we wiadomości prywatnej, ale pomylił okna, albo kliknął nie to, co chciał.

Tak czy siak – niesamowite, jak on jest konsekwentnie olewany przez kolegów. #Duda pic.twitter.com/pl8PKi4VII