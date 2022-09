Arkadiusz Milik strzelił swojego pierwszego gola po wypożyczeniu do Juventusu. Polak pojawił się na boisku dopiero w 85. minucie spotkania, ale w doliczonym czasie gry wpisał się na listę strzelców. Jego Stara Dama wygrała ze Spezią Calcio 2:0.

Lepszego wejścia Arkadiusz Milik nie mógł sobie wymarzyć. Dopiero co został wypożyczony do Juventusu, więc po dłuższej przerwie powrócił do Serie A. W meczu ze Spezią Calcio pojawił się na boisku w 85. minucie gry, zmieniając Dusana Vlahovicia. I kilka minut później wpisał się na listę strzelców.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry Milik wykorzystał płaskie dośrodkowanie Fabio Mirettiego i pięknym strzałem pokonał Bartłomieja Drągowskiego. Bramkę Polaka można zobaczyć TUTAJ.

Juventus wygrał ze Spezią Calcio 2:0. Po czterech spotkaniach Stara Dama zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A.

Czytaj także: Maciej Rybus przerwał milczenie. Rozmawiał z rosyjskimi mediami

Źr.: Facebook/ELEVEN SPORTS