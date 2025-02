Policja poszukuje 17-letniego Patryka z Wodzisławia Śląskiego. Chłopak we wtorek 11 lutego o godzinie 7 rano udał się na praktyki szkolne, jednak po skończonych zajęciach nie wrócił do domu.

17-letni Patryk Pakulec we wtorek 11 lutego wyszedł ze swojego domu w Wodzisławiu Śląskim. Udał się na praktyki szkolne. Wiadomo, iż na zajęciach przebywał do godziny 15, jednak po ich zakończeniu nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania. Do tego momentu nie nawiązał żadnego kontaktu ze swoją rodziną.

Policja opublikowała zdjęcie zaginionego (na górze artykułu). Podano także jego rysopis – nastolatek ma około 182 centymetrów wzrostu i wygląda na starszego niż jest w rzeczywistości, czyli na około 20 lat.

Wiadomo również, że w dniu zaginięcia był ubrany w czarną bluzę z kapturem, niebieską kurtkę jeansową z białym kożuchem i czarne spodnie. Może mieć założoną czarną kominiarkę. Lokalna policja prowadzi czynności poszukiwawcze II poziomu. Oznacza to, że zaginięcie zostało zakwalifikowane jako zdarzenie z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia ryzyka zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności.

Każdy, kto może mieć wiedzę o tym, gdzie przebywa 17-letni Patryk proszone są o kontakt z wodzisławską policją pod numerami telefonu: 47 85 55 255, 47 85 55 266, 47 85 55 285, 47 85 55 286.

